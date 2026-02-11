BILD: Шлоттербек готов покинуть «Боруссию» только ради перехода в «Реал»

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Нико Шлоттербек заявил, что единственный клуб, ради которого он готов покинуть «Боруссию», это мадридский «Реал». Об этом сообщает BILD.

Переход игрока оценивается в € 40-50 млн. «Реал» проявляет активный интерес к защитнику. Шлоттербек не планирует продлевать действующий контракт с немецким клубом, который истекает в 2027 году. Ранее сообщалось, что «шмели» предлагают футболисту увеличение зарплаты более чем в три раза — с € 2,5 млн до € 8 млн. Несмотря на это, защитник рассматривает другие варианты продолжения карьеры. В услугах игрока заинтересованы мюнхенская «Бавария», «Реал» и «Барселона».

В текущем сезоне Шлоттербек провёл за «Боруссию» 26 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 55 млн.