78-летний Гарри Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм» после отставки Франка — Sky Sports

Комментарии

Бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп заявил о своей готовности снова возглавить лондонский клуб. Сегодня, 11 февраля, «шпоры» отправили в отставку тренера Томаса Франка.

«Я бы с удовольствием вернулся в «Тоттенхэм». Без всяких сомнений. Однако я реалист и не живу в мире иллюзий. Вероятность того, что я получу эту работу, крайне мала. У них есть мой номер. Если кто-то захочет мне позвонить, они знают, где я нахожусь. Смог бы справиться с этой задачей? Конечно.

Сейчас «Тоттенхэму» нужен тренер, который вернёт команду к основам: упорный труд, чтобы после потери мяча игроки не стеснялись бежать и пытаться его вернуть. Когда команда проигрывает, необходимо работать вместе и прессинговать. Если кто-то сможет внедрить такой стиль игры, «Тоттенхэм» сможет добиться успеха, это будет нелегко», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

Гарри Реднапп тренировал «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. В сезоне-2009/2010 он был признан лучшим тренером АПЛ и семь раз становился лучшим тренером месяца в этом турнире.

