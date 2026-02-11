Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о возможном попадании команды в ЛЧ по итогам сезона

Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о возможном попадании команды в ЛЧ по итогам сезона
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил шансы своей команды на попадание в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

«Да, мы близки к этому, учитывая нынешнее отставание в очках. Мы понимаем, что одно дело, когда ты отстаёшь на четыре очка от команды, занимающей 18-е или 19-е место в лиге, но другое дело, если это команда с третьего, четвёртого или пятого места, поскольку в этом случае нужно много выигрывать. А в нынешнем сезоне у нас это получалось нечасто, поэтому нужно играть лучше. Разница действительно очень мала, потому что за семь минут до конца игры в воскресенье мы думали, что отстаём от «Манчестер Сити» на пять очков, а через пять минут уже отставали на 11 очков», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

Материалы по теме
Руководство «Ливерпуля» обозначило приоритетные цели на сезон для Слота — The Touchline
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android