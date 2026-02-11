Скидки
«Манчестер Сити» фотографией Холанда затроллил «МЮ» после ничьей с «Вест Хэмом»

Комментарии

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала фотографию норвежского нападающего команды Эрлинга Холанда с распущенными волосами после ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Вест Хэмом» (1:1) в 26-м туре английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 23:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соучек – 50'     1:1 Шешко – 90+6'    

«Нет ничего плохого в том, чтобы отрастить волосы», — написала пресс-служба «Манчестер Сити» в соцсети X, прикрепив фотографию Холанда с распущенными волосами.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

Ранее болельщик «Манчестер Юнайтед», который пообещал не стричься, пока команда не одержит пять побед подряд, вёл прямой эфир матча с «Вест Хэмом». Побеждавшие до этого в четырёх встречах подряд «красные дьяволы» пропустили на 50-й минуте и ушли от поражения на 90+6-й.

