Тренер «Ливерпуля» Слот дал комментарий на тему предстоящего матча с «Сандерлендом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом». «Чёрные коты» являются единственной командой АПЛ, которая не потерпела ни одного домашнего поражения в нынешнем сезоне.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
11 февраля 2026, среда. 23:15 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
«Много раз мы не достигали того, чего заслуживали, но каждые три дня наши футболисты выходили на поле и показывали хорошую игру, что, к сожалению, не всегда приводило к победе. Я уже много раз говорил, что, на мой взгляд, в этом сезоне было всего три тайма, когда соперник оказался намного лучше нас: это было в играх с «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити», и, возможно, с «Арсеналом» на выезде в первом тайме, хотя это были лишь отдельные моменты первой половины игры. В остальных случаях счёт был примерно равным, или мы были намного лучше. Так что это заслуга игроков, потому что у них было очень, очень и очень много неудач в нынешнем сезоне.

Но дело не только в том, что у «Сандерленда» хорошая статистика на домашнем стадионе, у них в целом очень хороший сезон. Они здорово сыграли дома с «Сити» и «Арсеналом», так что это говорит, насколько хороши они в этом сезоне и насколько сильны дома», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

