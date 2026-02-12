«Лацио» вышел в полуфинал Кубка Италии, обыграв «Болонью» в серии пенальти

Завершился матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2025/2026, в котором встречались «Болонья» и «Лацио». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. В основное время команды сыграли вничью — 1:1. Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти.

Счёт в матче открыл нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро на 30-й минуте. На 48-й минуте форвард «Лацио» Тейянни Нослин счёт сравнял. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались гости.

Таким образом, футболисты «Лацио» вышли в полуфинал турнира.

В 1/8 финала Кубка Италии «Болонья» одержала победу над «Пармой» (2:1). «Лацио» на данной стадии переиграл «Милан» со счётом 1:0.

Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», в финале обыгравшая «Милан» со счётом 1:0.