Болонья — Лацио, результат матча 11 февраля 2026 года, счет 1:1 (1:4 пен.), Кубок Италии 2025/2026

«Лацио» вышел в полуфинал Кубка Италии, обыграв «Болонью» в серии пенальти
Комментарии

Завершился матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2025/2026, в котором встречались «Болонья» и «Лацио». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. В основное время команды сыграли вничью — 1:1. Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти.

Кубок Италии . 1/4 финала
11 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 1
1 : 4
Лацио
Рим
1:0 Кастро – 30'     1:1 Нослин – 48'    

Счёт в матче открыл нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро на 30-й минуте. На 48-й минуте форвард «Лацио» Тейянни Нослин счёт сравнял. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались гости.

Таким образом, футболисты «Лацио» вышли в полуфинал турнира.

В 1/8 финала Кубка Италии «Болонья» одержала победу над «Пармой» (2:1). «Лацио» на данной стадии переиграл «Милан» со счётом 1:0.

Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», в финале обыгравшая «Милан» со счётом 1:0.

Календарь Кубка Италии
Турнирная сетка Кубка Италии
Официально
Даниэль Мальдини перешёл в «Лацио» из «Аталанты», это его шестой клуб в Италии
