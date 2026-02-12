Скидки
Атлетик Бильбао — Реал Сосьедад, результат матча 11 февраля 2026, счет 0:1, первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2025/2026

«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» из Бильбао в матче 1/2 финала Кубка Испании
Комментарии

Завершился первый матч 1/2 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Кубок Испании . 1/2 финала
11 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Туррьентес – 62'    

Единственный гол в матче забил на 62-й минуте полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Беньят Туррьентес.

Второй матч полуфинала команды проведут 4-го марта.

В 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» одержал победу над «Валенсией» (2:1). «Реал Сосьедад» на данной стадии переиграл «Алавес» со счётом 3:2.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлогоднего турнира каталонский клуб одержал победу над мадридским «Реалом» в дополнительное время со счётом 3:2.

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
В «Реале Сосьедад» рассказали о состоянии Арсена Захаряна
