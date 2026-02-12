«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» из Бильбао в матче 1/2 финала Кубка Испании

Завершился первый матч 1/2 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил на 62-й минуте полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Беньят Туррьентес.

Второй матч полуфинала команды проведут 4-го марта.

В 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» одержал победу над «Валенсией» (2:1). «Реал Сосьедад» на данной стадии переиграл «Алавес» со счётом 3:2.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлогоднего турнира каталонский клуб одержал победу над мадридским «Реалом» в дополнительное время со счётом 3:2.