Полузащитник ЦСКА Глебов ответил, какие игровые качества хотел бы улучшить

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал об отличиях сборов под руководством тренеров Марко Николича и Фабио Челестини, а также оценил свой нынешний уровень игры.

— Прошло 18 туров, 10 из которых я провёл на хорошем уровне, а восемь — нет. Поставлю себе оценку «три из пяти».

— Насколько отличаются сборы у Николича и Челестини?

— Два разных подхода. С Фабио сильные нагрузки мы получали три недели, с первого дня сборов мы начали футбольные тренировки. С Марко было по‑другому, утром пробежимся, а вечером футбол. Стандарты мы тренируем каждый день. Если ты тренируешь по 100 раз эти подачи в голову, конечно, они и будут проходить. Челестини — открытый человек. Он может подойти, похвалить или напихать.

— Какое качество хочешь прокачать?

— Нужно прокачивать всё. Ещё нет качества, которое прокачано максимально. Главное — хладнокровие, когда одного можешь обыграть, а со вторым соперником нужно что‑то делать. Хотелось бы убрать агрессивность, — сказал Глебов в эфире «Матч Премьер».