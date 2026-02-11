Полузащитник ЦСКА Глебов ответил, насколько полезно участие в Зимнем кубке РПЛ

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов дал комментарий на тему участия своей команды в прошедшем Winline Зимнем кубке РПЛ. Армейцы выиграли данный турнир.

— Насколько такой формат турнира, как у Зимнего кубка РПЛ, полезен?

— Лучше играть с «Краснодаром» и «Зенитом», чем с клубами из пятой лиги и побеждать со счётом 7:0. Ты соревнуешься с лучшими игроками лиги, настраиваешься на игры так же, как на чемпионат. Все понимают, что это подготовка к возобновлению сезона, нужно показывать хороший уровень.

— Можно ли сказать, что «Краснодар» становится принципиальным соперником для ЦСКА?

— «Краснодар» — действующий чемпион страны. На него нужно настраиваться так же, как на «Спартак» или «Зенит», там собраны мастеровитые футболисты. Побеждать «Краснодар» вдвойне приятно, — сказал Глебов в эфире «Матч Премьер».