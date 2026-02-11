Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник ЦСКА Глебов ответил, насколько полезно участие в Зимнем кубке РПЛ

Полузащитник ЦСКА Глебов ответил, насколько полезно участие в Зимнем кубке РПЛ
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов дал комментарий на тему участия своей команды в прошедшем Winline Зимнем кубке РПЛ. Армейцы выиграли данный турнир.

— Насколько такой формат турнира, как у Зимнего кубка РПЛ, полезен?
— Лучше играть с «Краснодаром» и «Зенитом», чем с клубами из пятой лиги и побеждать со счётом 7:0. Ты соревнуешься с лучшими игроками лиги, настраиваешься на игры так же, как на чемпионат. Все понимают, что это подготовка к возобновлению сезона, нужно показывать хороший уровень.

— Можно ли сказать, что «Краснодар» становится принципиальным соперником для ЦСКА?
— «Краснодар» — действующий чемпион страны. На него нужно настраиваться так же, как на «Спартак» или «Зенит», там собраны мастеровитые футболисты. Побеждать «Краснодар» вдвойне приятно, — сказал Глебов в эфире «Матч Премьер».

Материалы по теме
Полузащитник ЦСКА Глебов ответил, какие игровые качества хотел бы улучшить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android