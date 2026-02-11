Брат Поля Погба: мы ожидали большего от его возвращения, но такова реальность

Бывший футболист сборной Гвинеи Матиас Погба, являющийся братом полузащитника «Монако» Поля Погба, высказался о возвращении своего родственника в профессиональный футбол после дисквалификации из-за допинга.

«Это обидно, не только для него, но и для всей семьи. Я сказал ему, что он не может вернуться на 100% сразу же. Мы ожидали большего от его возвращения, но такова реальность. Его организм отвык от таких нагрузок и интенсивности, мы не роботы. Когда возвращаешься в игру, нужно делать это постепенно, а иначе твой организм начнёт посылать тебе определённые сигналы, именно это с Полем и случилось.

Мы терпеливы и выносливы, Полю тоже нужно будет набраться терпения, чтобы вернуться в свою лучшую форму. Он трудится, но самое сложное — это психологический аспект. На тебя возлагают большие надежды. Ты полон энтузиазма, а потом получаешь очередной удар в спину. Нужно постоянно работать над восстановлением, вот и всё. Есть желание вернуться на поле, но организм говорит, что не стоит торопиться, нужно быть терпеливым. Мы всегда двигались день за днём», — приводит слова Матиаса Погба RMC Sport.