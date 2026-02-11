Джеймс Милнер делит первое место по числу матчей в АПЛ

Полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Джеймс Милнер провёл свой 653-й матч в английской Премьер-лиге, что позволило ему повторить рекорд Гарета Барри по количеству матчей в лиге. Данные приводит статистический портал Opta.

В данный момент проходит матч 26-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Брайтоном». Милнер появился на поле на 22-й минуте встречи, заменив Карлоса Балеба.

40-летний Милнер на семь лет старше своего главного тренера в «Брайтоне» Фабиана Хюрцелера, которому 32 года.

За свою карьеру в АПЛ Милнер провёл 230 матчей в составе «Ливерпуля», 147 – за «Манчестер Сити», 100 – за «Астон Виллу», 94 – за «Ньюкасл» и 48 – за «Лидс». В текущем клубе «Брайтон» хавбек сыграл 34 матча. В этом сезоне Милнер принял участие в 16 встречах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 750 тыс.