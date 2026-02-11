Боселли впервые обратился к болельщикам «Краснодара» после трансфера из «Пари НН»

Новичок «Краснодара» Хуан Боселли записал видеообращение к болельщикам своего нового клуба после перехода из «Пари НН». О трансфере уругвайского футболиста из нижегородского клуба пресс-служба действующих чемпионов России объявила в среду, 11 февраля.

«Привет, я Хуан Боселли. Рад присоединиться к чемпиону страны. Готов работать, чтобы вместе достичь ещё большего!» — сказал Боселли в видео, опубликованном пресс-службой «Краснодара» в телеграм-канале команды.

Хуан Боселли выступал за «Пари НН» с осени 2023 года. В Россию футболист перебрался из португальского «Жил Висенте». В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.