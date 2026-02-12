Скидки
Сержиу Консейсау может возглавить «Марсель» — Footmercato

Сержиу Консейсау может возглавить «Марсель» — Footmercato
Португальский тренер Сержиу Консейсау, ныне работающий в саудовском клубе «Аль-Иттихад», может продолжить карьеру в «Марселе». Об этом сообщает Footmercato.

По данным источника, руководство провансальцев считает тренера «Ренна» Хабиба Бея главным претендентом на аналогичный пост в их команде, однако кандидатура Консейсау также их привлекает. На данный момент клуб не контактировал с португальским специалистом на тему сотрудничества. Ранее «Марсель» возглавлял Роберто Де Дзерби.

В послужном списке Консейсау также есть «Порту», «Милан» и другие команды. На протяжении тренерской карьеры специалист трижды становился чемпионом Португалии, четыре раза брал Кубок страны и три раза — Суперкубок. Кроме того, специалист выигрывал Кубок португальской лиги и Суперкубок Италии.

«Марсель» официально подтвердил отставку Де Дзерби с должности главного тренера команды
