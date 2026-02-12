Владислав Радимов: Баринов пока не до конца вписался в состав ЦСКА

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о первых неделях полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА. Опорник перебрался в стан армейцев из московского «Локомотива» в зимнее трансферное окно.

«Баринов должен стать фундаментальной фигурой в центре поля ЦСКА. Это должен быть баланс между атакой и обороной. Пока Баринов ещё не до конца вписался в состав ЦСКА, у него нет тотального взаимодействия с Матвеем Кисляком и Иваном Обляковым», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

ЦСКА объявил о переходе Баринова 13 января. По данным СМИ, сумма трансфера футболиста сборной России составила € 2 млн.