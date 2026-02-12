«Интер» намерен продлить контракт с Генрихом Мхитаряном до 2027 года — Tuttosport

Миланский клуб «Интер» планирует сохранить полузащитника Генриха Мхитаряна в своём составе. Клуб рассматривает возможность предложения армянскому футболисту новой краткосрочной сделки, которая будет действовать до июня 2027 года. Об этом сообщает Tuttosport.

В данный момент контракт 37-летнего хавбека с «Интером» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Генрих Мхитарян присоединился к «Интеру» из «Ромы» на правах свободного агента в 2022 году. В текущем сезоне полузащитник провёл за миланский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 3,5 млн.