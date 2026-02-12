Скидки
Манчестер Сити — Фулхэм, результат матча 11 февраля 2026, счёт 3:0, 26-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги
Комментарии

Окончен матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступил Пол Тирни из Ланкашира.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
11 февраля 2026, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Семеньо – 24'     2:0 О'Райли – 30'     3:0 Холанд – 39'    

Антуан Семеньо вывел хозяев поля вперёд на 24-й минуте, Нико О'Райли на 30-й минуте удвоил преимущество команды, а на 39-й минуте Эрлинг Холанд увеличил разрыв в счёте.

После этой игры «Манчестер Сити» с 53 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Фулхэм» с 34 очками находится на 12-м месте.

В следующем туре «горожане» 21 февраля примут «Ньюкасл Юнайтед», «дачники» 22 февраля на выезде встретятся с «Сандерлендом».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
