«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги

Окончен матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступил Пол Тирни из Ланкашира.

Антуан Семеньо вывел хозяев поля вперёд на 24-й минуте, Нико О'Райли на 30-й минуте удвоил преимущество команды, а на 39-й минуте Эрлинг Холанд увеличил разрыв в счёте.

После этой игры «Манчестер Сити» с 53 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Фулхэм» с 34 очками находится на 12-м месте.

В следующем туре «горожане» 21 февраля примут «Ньюкасл Юнайтед», «дачники» 22 февраля на выезде встретятся с «Сандерлендом».