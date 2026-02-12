«Астон Вилла» обыграла «Брайтон энд Хоув Альбион» в 26-м туре АПЛ

Завершён матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Астон Вилла» и «Брайтон энд Хоув Альбион». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу команды из Бирмингема. Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра матча выступил Питер Бэнкс из Мерсисайда.

На 86-й минуте автоголом отметился Джек Хиншелвуд.

После этой игры «Астон Вилла» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 31 очком находится на 14-м месте.

В следующем туре «вилланы» 21 февраля примут «Лидс Юнайтед», «чайки» в тот же день на выезде встретятся с «Брентфордом».