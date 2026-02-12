Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Брайтон энд Хоув Альбион, результат матча 11 февраля 2026, счёт 1:0, 26-й тур АПЛ 2025/2026

«Астон Вилла» обыграла «Брайтон энд Хоув Альбион» в 26-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Астон Вилла» и «Брайтон энд Хоув Альбион». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу команды из Бирмингема. Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра матча выступил Питер Бэнкс из Мерсисайда.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
11 февраля 2026, среда. 22:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Хиншелвуд – 86'    

На 86-й минуте автоголом отметился Джек Хиншелвуд.

После этой игры «Астон Вилла» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 31 очком находится на 14-м месте.

В следующем туре «вилланы» 21 февраля примут «Лидс Юнайтед», «чайки» в тот же день на выезде встретятся с «Брентфордом».

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
Дуглас Луис на правах аренды перешёл из «Ювентуса» в «Астон Виллу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android