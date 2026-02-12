Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» уволил Франка из-за его одержимости «Арсеналом» — The Telegraph

«Тоттенхэм» уволил Франка из-за его одержимости «Арсеналом» — The Telegraph
Комментарии

Футболистам «Тоттенхэма» не нравилось, что экс-тренер команды Томас Франк часто упоминал «Арсенал». Как сообщает The Telegraph, эта одержимость «канонирами» способствовала увольнению тренера «шпор». Датчанин регулярно обсуждал достижения лидеров английской Премьер-лиги на общекомандных встречах, что вызывало раздражение у некоторых игроков.

«Он постоянно упоминал «Арсенал» перед игроками, и они быстро начали от этого уставать. Даже перед матчем на «Эмирейтс» и после него он обсуждал с футболистами, насколько сильна команда «Арсенала». Некоторые из них думали: «Да хватит уже с этим «Арсеналом», – приводит слова источника The Telegraph.

Сегодня, 11 февраля, «Тоттенхэм» официально объявил об увольнении Томаса Франка. Клуб не может победить в английской Премьер-лиге уже восемь матчей подряд. В текущий момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/2026 с 29 очками после 26 сыгранных матчей. Групповой этап Лиги чемпионов «Тоттенхэм» завершил на четвёртой строчке, набрав 17 очков за восемь игр, что позволило команде выйти в 1/8 финала.

Материалы по теме
78-летний Гарри Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм» после отставки Франка — Sky Sports
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android