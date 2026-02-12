«Тоттенхэм» уволил Франка из-за его одержимости «Арсеналом» — The Telegraph

Футболистам «Тоттенхэма» не нравилось, что экс-тренер команды Томас Франк часто упоминал «Арсенал». Как сообщает The Telegraph, эта одержимость «канонирами» способствовала увольнению тренера «шпор». Датчанин регулярно обсуждал достижения лидеров английской Премьер-лиги на общекомандных встречах, что вызывало раздражение у некоторых игроков.

«Он постоянно упоминал «Арсенал» перед игроками, и они быстро начали от этого уставать. Даже перед матчем на «Эмирейтс» и после него он обсуждал с футболистами, насколько сильна команда «Арсенала». Некоторые из них думали: «Да хватит уже с этим «Арсеналом», – приводит слова источника The Telegraph.

Сегодня, 11 февраля, «Тоттенхэм» официально объявил об увольнении Томаса Франка. Клуб не может победить в английской Премьер-лиге уже восемь матчей подряд. В текущий момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/2026 с 29 очками после 26 сыгранных матчей. Групповой этап Лиги чемпионов «Тоттенхэм» завершил на четвёртой строчке, набрав 17 очков за восемь игр, что позволило команде выйти в 1/8 финала.