Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ноттингем Форест — Вулверхэмптон, результат матча 11 февраля 2026, счёт 0:0, 26-й тур АПЛ 2025/2026

«Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в 26-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра матча выступил Тим Робинсон из Западного Суссекса.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
11 февраля 2026, среда. 22:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон

После этой игры «Ноттингем Форест» с 27 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вулверхэмптон» с девятью очками замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «лесники» 22 февраля примут на своём поле «Ливерпуль», «волки» в тот же день на выезде встретятся с «Кристал Пэлас».

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ноттингем Форест» рассматривает увольнение Дайча, клуб нашёл ему замену — TEAMtalk
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android