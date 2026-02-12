«Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в 26-м туре АПЛ

Завершён матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра матча выступил Тим Робинсон из Западного Суссекса.

После этой игры «Ноттингем Форест» с 27 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вулверхэмптон» с девятью очками замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «лесники» 22 февраля примут на своём поле «Ливерпуль», «волки» в тот же день на выезде встретятся с «Кристал Пэлас».