«Бавария» — «РБ Лейпциг»: Луис Диас удвоил преимущество мюнхенцев на 67-й минуте

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: Луис Диас удвоил преимущество мюнхенцев на 67-й минуте
В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Германии сезона-2025/2026 между клубами «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу мюнхенцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Германии . 1/4 финала
11 февраля 2026, среда. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
2-й тайм
2 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Кейн – 64'     2:0 Диас – 67'    

На 67-й минуте вингер Луис Диас забил второй гол хозяев поля. Ранее, на 64-й минуте, нападающий «Баварии» Гарри Кейн открыл счёт в матче ударом с пенальти.

Ранее в полуфинал Кубка Германии вышли «Байер» и «Штутгарт», разгромив с одинаковым счётом (3:0) «Санкт-Паули» и «Хольштайн». Во вторник, 10 февраля, в 1/4 финала «Фрайбург» одолел «Герту» в серии пенальти — 1:1 (5:4 пен.). Действующим победителем турнира является «Штутгарт».

Календарь Кубка Германии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Германии сезона-2025/2026
