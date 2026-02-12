«Бавария» победила «РБ Лейпциг» и вышла в полуфинал Кубка Германии

Завершился матч 1/4 финала Кубка Германии сезона-2025/2026 между клубами «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). Победу со счётом 2:0 одержали футболисты мюнхенского клуба.

На четвёртой минуте гол полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофа Баумгартнера был отменён из-за офсайда. На 64-й минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн открыл счёт в матче ударом с пенальти. На 67-й минуте вингер Луис Диас забил второй гол хозяев поля.

Таким образом, «Бавария» квалифицировалась в полуфинал турнира. Ранее туда вышли «Байер» и «Штутгарт», разгромив с одинаковым счётом (3:0) «Санкт-Паули» и «Хольштайн». Во вторник, 10 февраля, в 1/4 финала «Фрайбург» одолел «Герту» в серии пенальти — 1:1 (5:4 пен.) и также вышел в 1/2 финала.