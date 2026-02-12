Скидки
Сандерленд — Ливерпуль, результат матча 11 февраля 2026, счёт 0:1, 26-й тур АПЛ 2025/2026

«Ливерпуль» переиграл «Сандерленд» в 26-м туре АПЛ
Комментарии

Окончен матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Сандерленд» и «Ливерпуль». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. В качестве главного арбитра матча выступил Крис Кавана из Ланкашира.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
11 февраля 2026, среда. 23:15 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 ван Дейк – 61'    

Единственный гол в этой встрече забил Вирджил ван Дейк на 61-й минуте.

После этой игры «Сандерленд» с 36 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 42 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «чёрные коты» 22 февраля примут «Фулхэм», «красные» в тот же день на выезде встретятся с «Ноттингем Форест».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
