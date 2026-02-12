«Ливерпуль» переиграл «Сандерленд» в 26-м туре АПЛ

Окончен матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Сандерленд» и «Ливерпуль». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. В качестве главного арбитра матча выступил Крис Кавана из Ланкашира.

Единственный гол в этой встрече забил Вирджил ван Дейк на 61-й минуте.

После этой игры «Сандерленд» с 36 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 42 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «чёрные коты» 22 февраля примут «Фулхэм», «красные» в тот же день на выезде встретятся с «Ноттингем Форест».