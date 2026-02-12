Ловчев: я возмущён, когда Сафонова ставят чуть ли не вровень с Яшиным и Акинфеевым

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Сафонов поехал в Европу, в отличие от многих. И доказывает! Доказывает, когда ему доверяют. Не так часто ему и доверяют, откровенно говоря. Но когда Сафонова ставят чуть ли не вровень с Яшиным и Акинфеевым, я этим возмущён, честно говоря. Надо не четыре пенальти в решающей игре взять для этого, а 15 лет на уровне отыграть! Вот тогда только их можно сравнить как‑то. А пока он да, засветился в конкретной игре и в других некоторых матчах. Но пока мы даже ещё не можем до конца сказать, что он самый основной вратарь «ПСЖ». Но он талантлив, тут вопросов нет. Что с ним не прощаются и что ему доверили такой матч, когда он и отразил четыре пенальти, засверкал в нём, это говорит о многом», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем матче с «Марселем» (5:0) в 21-м туре Лиги 1 Сафонов в третий раз подряд вышел в основе «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в семи матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов. На счету российского вратаря три «сухих» матча в нынешнем сезоне.