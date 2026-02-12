«Ноттингем» уволил третьего главного тренера за сезон в АПЛ

«Ноттингем Форест» объявил об увольнении Шона Дайча с поста главного тренера.

«Футбольный клуб «Ноттингем Форест» официально подтверждает, что Шон Дайч освобождён от должности главного тренера. Мы хотели бы поблагодарить Шона и его штаб за работу в клубе и пожелать им всего наилучшего в дальнейшем. На данный момент дополнительных комментариев не последует», — говорится в заявлении команды на официальном сайте.

Отметим, «Ноттингем» в нынешнем сезоне уволил уже третьего тренера. Ранее клуб прекратил сотрудничество с Нуну Эшпириту Санту и Ангелосом Постекоглу.

На данный момент команда занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.