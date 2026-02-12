Скидки
Орлов назвал российского игрока, который должен быть в основном составе «Зенита»

Орлов назвал российского игрока, который должен быть в основном составе «Зенита»
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что крайний нападающий «Зенита» Максим Глушенков должен играть в стартовом составе сине-бело-голубых, несмотря на наличие в команде иностранных конкурентов.

— Себя проявили Глушенков и Мостовой. Вклад всех латиноамериканцев меньше. Мостовой мог и лучше сыграть, если бы играл не только 37 минут. Теперь на его место взяли очередного Джона Джона, и Мостовой сядет на лавку. Легионер должен быть на голову выше, чтобы играть, а пока мы этого не видим. Когда хотя бы один петербуржец будет играть в «Зените»?
— Хорошая фраза: должен быть на голову выше. То есть брать надо тех, кто тащит игру и делает результат. Но Глушенков будет в составе всё равно. Я даже в этом не сомневаюсь. Это один из лучших российских футболистов сейчас. И отказываться от его возможностей и перспектив… Нет. Он должен быть в составе основном обязательно, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

