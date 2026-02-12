«Смешные деньги». Корнеев оценил переход Боселли в «Краснодар»

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался по поводу перехода уругвайского нападающего Хуана Боселли в «Краснодар» из «Пари НН». С футболистом был подписан контракт на два с половиной года — до лета 2028-го. Сообщалось, что «Краснодар» заплатит за Боселли порядка 60 млн рублей.

«Боселли для «Краснодара» — это усиление. Если он будет играть, то здесь с квалифицированными партнёрами он сможет проявить себя. Он перешёл за смешные деньги для «Краснодара». Не очень понимаю, как «Пари НН» его отдал. Это грубейшая ошибка менеджмента», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.