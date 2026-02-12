Орлов — о «Краснодаре»: это сложная история — как разложить силы на дистанции

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о «Краснодаре». По мнению Орлова, «быки» набрали хорошую форму во время зимних сборов, что может обернуться против них во время весенней части сезона Мир РПЛ.

«Сейчас задача какая? Просто тренироваться. И, может, для Сергея Семака результат матча с «Краснодаром» не очень приятный, но в то же время предсказуемый. Потому что «Краснодар», я говорю, выглядит уже сейчас хорошо. Набрал форму как бы. Но это же может обернуться бумерангом. Это очень сложная история — как разложить силы на дистанции. Как подойти… Не случайно, мы говорили, «Зенит» выиграл в прошлом году турнир [Зимний Кубок РПЛ] и успокоился. А весна была у него плохая. И поэтому получилось второе место», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».