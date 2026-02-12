Скидки
«Его игра — это не уровень «Краснодара». Мор — о Хуане Боселли

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался по поводу перехода уругвайского нападающего Хуана Боселли в «Краснодар» из «Пари НН». С футболистом был подписан контракт на два с половиной года — до лета 2028-го.

«Боселли игрок хороший, но это не усиление для «Краснодара». Он индивидуалист — в игру команды он не впишется. Это отличный игрок для команд из второй восьмёрки. Его игра — это не уровень «Краснодара». Я не верю в его перспективы в команде Мурада Мусаева», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

