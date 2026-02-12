Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» связался с Диего Симеоне из «Атлетико» и получил ответ — источник

«Тоттенхэм» связался с Диего Симеоне из «Атлетико» и получил ответ — источник
Комментарии

Представители английского «Тоттенхэма» обратились к главному тренеру мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, сообщает Indykaila News в социальной сети X. По данным источника, лондонцам ответили, что аргентинский специалист готов рассмотреть любые предложения по работе со следующего лета.

Ранее «Тоттенхэм» отправил в отставку Томаса Франка, который работал главным тренером «шпор» с лета 2025-го. Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.

После 26 туров английской Премьер-лиги текущего сезона «Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. В следующем матче АПЛ «шпоры» сыграют с «Арсеналом» на домашней арене.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» уволил Франка из-за его одержимости «Арсеналом» — The Telegraph
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android