«Тоттенхэм» связался с Диего Симеоне из «Атлетико» и получил ответ — источник

Представители английского «Тоттенхэма» обратились к главному тренеру мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, сообщает Indykaila News в социальной сети X. По данным источника, лондонцам ответили, что аргентинский специалист готов рассмотреть любые предложения по работе со следующего лета.

Ранее «Тоттенхэм» отправил в отставку Томаса Франка, который работал главным тренером «шпор» с лета 2025-го. Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.

После 26 туров английской Премьер-лиги текущего сезона «Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. В следующем матче АПЛ «шпоры» сыграют с «Арсеналом» на домашней арене.