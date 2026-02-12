Скидки
Спортдиректор «Барселоны» Деку: VAR чаще создаёт путаницу, чем помогает

Комментарии

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку высказался о системе видеопомощи арбитрам, известной как VAR. По словам Деку, зачастую эта система не помогает судьям в поле и создаёт путаницу.

— В прошлом году вы говорили, что не понимаете VAR. Изменилось мнение?
— Нет. Всё ещё не понимаю. Я всегда говорю, что даже если нам, футбольным людям, довольно сложно понять, почему принимаются некоторые решения, то для широкой публики это ещё сложнее. Я думаю, что есть много вещей, которые нужно улучшить: мы должны быть более ясными и решительными, когда дело доходит до объяснения решений. Не понимаю, почему бывают моменты, когда вмешивается VAR, а иногда — нет.

Судьи — люди, они работают и могут ошибаться, как и VAR. Но VAR пришёл на помощь, и я думаю, что во многих отношениях он создаёт гораздо больше путаницы, — приводит слова Деку онлайн-издание Sport.es.

