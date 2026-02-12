Мор рассказал, кого считает фаворитом в полуфинале Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил шансы команд в двухматчевом противостоянии 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и «Барселоной».

«Барселона» — явный фаворит. «Атлетико» — это кубковая команда. Симеоне раньше умел команду подготавливать и настраивать на такие матчи, но сейчас это немножко ушло. У «Атлетико» идёт перестройка, где‑то они теряют свои козыри», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Полуфинальные матчи Кубка Испании между «Атлетико» и «Барселоной» пройдут 12 февраля в Мадриде и 3 марта в Барселоне. В другой паре 1/2 финала «Реал Сосьедад» в первой игре победил на выезде со счётом 1:0 «Атлетик» из Бильбао.

Видео: «Барселона» показала обновлённый «Камп Ноу»