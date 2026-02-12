Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор рассказал, кого считает фаворитом в полуфинале Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона»

Мор рассказал, кого считает фаворитом в полуфинале Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона»
Комментарии

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил шансы команд в двухматчевом противостоянии 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и «Барселоной».

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» — явный фаворит. «Атлетико» — это кубковая команда. Симеоне раньше умел команду подготавливать и настраивать на такие матчи, но сейчас это немножко ушло. У «Атлетико» идёт перестройка, где‑то они теряют свои козыри», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Полуфинальные матчи Кубка Испании между «Атлетико» и «Барселоной» пройдут 12 февраля в Мадриде и 3 марта в Барселоне. В другой паре 1/2 финала «Реал Сосьедад» в первой игре победил на выезде со счётом 1:0 «Атлетик» из Бильбао.

Календарь Кубка Испании
Турнирная сетка Кубка Испании
Материалы по теме
«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» из Бильбао в матче 1/2 финала Кубка Испании

Видео: «Барселона» показала обновлённый «Камп Ноу»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android