Главная Футбол Новости

«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 12 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Атлетико» Мадрид и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти матчах друг с другом.

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Последние пять матчей «Атлетико» Мадрид и «Барселоны» друг с другом:

Ла Лига, 19-й тур, 2 декабря 2025 года, «Барселона» — «Атлетико» — 3:1;
Кубок Испании, 1/2 финала, 2 апреля 2025 года, «Атлетико» — «Барселона» — 0:1;
Ла Лига, 28-й тур, 16 марта 2025 года, «Атлетико» — «Барселона» — 2:4;
Кубок Испании, 1/2 финала, 25 февраля 2025 года, «Барселона» — «Атлетико» — 4:4;
Ла Лига, 18-й тур, 21 декабря 2024 года, «Барселона» — «Атлетико» — 1:2.

С историей личных встреч «Атлетико» Мадрид и «Барселоны» можно ознакомиться по ссылке.

Турнирная сетка Кубка Испании
