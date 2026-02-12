«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 12 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Атлетико» Мадрид и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Атлетико» Мадрид и «Барселоны» друг с другом:

Ла Лига, 19-й тур, 2 декабря 2025 года, «Барселона» — «Атлетико» — 3:1;

Кубок Испании, 1/2 финала, 2 апреля 2025 года, «Атлетико» — «Барселона» — 0:1;

Ла Лига, 28-й тур, 16 марта 2025 года, «Атлетико» — «Барселона» — 2:4;

Кубок Испании, 1/2 финала, 25 февраля 2025 года, «Барселона» — «Атлетико» — 4:4;

Ла Лига, 18-й тур, 21 декабря 2024 года, «Барселона» — «Атлетико» — 1:2.

С историей личных встреч «Атлетико» Мадрид и «Барселоны» можно ознакомиться по ссылке.