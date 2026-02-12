«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:00

Сегодня, 12 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Атлетико» Мадрид и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлого розыгрыша команда победила мадридский «Реал» со счётом 3:2 (д. вр.). «Барселона» является самым титулованным клубом турнира, на её счету 32 трофея. «Атлетик» Бильбао выигрывал Кубок Испании 24 раза, «Реал» — 20.