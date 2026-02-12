Скидки
Жена Месси — о занятиях спортом: я боялась стать качком, но этого так и не случилось

Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, рассказала об увлечении спортом. По словам Рокуццо, она регулярно занимается в тренажёрном зале.

— Какова ваша программа тренировок?
— Я стараюсь заниматься спортом каждый день. Хожу в спортзал, который предназначен только для женщин. Дважды в неделю я хожу на занятия FitJam, которые проходят в очень весёлой атмосфере. Это помогает мне отвлечься. Я забываю обо всём и начинаю день в хорошем настроении.

— Увлекаетесь тяжёлой атлетикой?
— Я начала интересоваться [этим] несколько лет назад. Раньше я боялась заниматься с отягощениями, потому что думала, что стану качком, но этого так и не произошло. Каждый должен заниматься с отягощениями хотя бы час в день. Я всегда говорю маме и папе: «Пожалуйста, занимайтесь с отягощениями хотя бы пару раз в неделю», — приводит слова Рокуццо онлайн-издание Elle.

