Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Баварии» Компани прокомментировал выход в полуфинал Кубка Германии

Тренер «Баварии» Компани прокомментировал выход в полуфинал Кубка Германии
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе в матче 1/4 финала Кубка Германии с «РБ Лейпциг» (2:0).

Кубок Германии . 1/4 финала
11 февраля 2026, среда. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Кейн – 64'     2:0 Диас – 67'    

«Мы играли очень уверенно, хотя могли забить больше. У нас было достаточно моментов, чтобы забить ещё один-два гола. В целом мы создали много хороших моментов. Конечно, мы довольны победой со счётом 2:0 – и теперь мы в полуфинале. Безусловно, были матчи, где мы были более результативными, но сегодня мы сохраняли спокойствие и хладнокровие, не делали ничего глупого и просто ждали подходящего момента. И он настал, и мы им хорошо воспользовались. У меня не было никаких сомнений. Все игроки в форме, и это может нам очень помочь в марте и апреле», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Материалы по теме
«Бавария» победила «РБ Лейпциг» и вышла в полуфинал Кубка Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android