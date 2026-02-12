Тренер «Баварии» Компани прокомментировал выход в полуфинал Кубка Германии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе в матче 1/4 финала Кубка Германии с «РБ Лейпциг» (2:0).

«Мы играли очень уверенно, хотя могли забить больше. У нас было достаточно моментов, чтобы забить ещё один-два гола. В целом мы создали много хороших моментов. Конечно, мы довольны победой со счётом 2:0 – и теперь мы в полуфинале. Безусловно, были матчи, где мы были более результативными, но сегодня мы сохраняли спокойствие и хладнокровие, не делали ничего глупого и просто ждали подходящего момента. И он настал, и мы им хорошо воспользовались. У меня не было никаких сомнений. Все игроки в форме, и это может нам очень помочь в марте и апреле», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».