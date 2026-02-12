«Играли зрело до самого конца». Нойер — о победе «Баварии» в матче с «РБ Лейпциг»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о победе в матче 1/4 финала Кубка Германии с «РБ Лейпциг» (2:0). В составе «Баварии» отличились Гарри Кейн (с пенальти) и Луис Диас.

«У нас был чёткий план, потому что мы знали, что чем дольше будет продолжаться игра и чем дольше мы будем оказывать давление на «Лейпциг», особенно во втором тайме, тем больше у нас будет шансов. Безусловно, было важно сохранить ворота в неприкосновенности. Всегда возникают опасные ситуации, особенно при стандартных положениях или ударах головой. Мы их выдержали, и я думаю, что мы действительно играли зрело до самого конца», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».