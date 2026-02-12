«Играли зрело до самого конца». Нойер — о победе «Баварии» в матче с «РБ Лейпциг»
Поделиться
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о победе в матче 1/4 финала Кубка Германии с «РБ Лейпциг» (2:0). В составе «Баварии» отличились Гарри Кейн (с пенальти) и Луис Диас.
Кубок Германии . 1/4 финала
11 февраля 2026, среда. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Кейн – 64' 2:0 Диас – 67'
«У нас был чёткий план, потому что мы знали, что чем дольше будет продолжаться игра и чем дольше мы будем оказывать давление на «Лейпциг», особенно во втором тайме, тем больше у нас будет шансов. Безусловно, было важно сохранить ворота в неприкосновенности. Всегда возникают опасные ситуации, особенно при стандартных положениях или ударах головой. Мы их выдержали, и я думаю, что мы действительно играли зрело до самого конца», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».
Комментарии
- 12 февраля 2026
-
12:52
-
12:45
-
12:32
-
12:25
-
12:23
-
12:14
-
11:54
-
11:53
-
11:49
-
11:42
-
11:29
-
11:26
-
11:23
-
11:17
-
10:58
-
10:56
-
10:41
-
10:34
-
10:18
-
10:12
-
10:08
-
10:08
-
09:52
-
09:51
-
09:43
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
08:59
-
08:51
-
08:34
-
08:30
-
08:11
-
07:47
-
06:46