Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Играли зрело до самого конца». Нойер — о победе «Баварии» в матче с «РБ Лейпциг»

«Играли зрело до самого конца». Нойер — о победе «Баварии» в матче с «РБ Лейпциг»
Комментарии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о победе в матче 1/4 финала Кубка Германии с «РБ Лейпциг» (2:0). В составе «Баварии» отличились Гарри Кейн (с пенальти) и Луис Диас.

Кубок Германии . 1/4 финала
11 февраля 2026, среда. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Кейн – 64'     2:0 Диас – 67'    

«У нас был чёткий план, потому что мы знали, что чем дольше будет продолжаться игра и чем дольше мы будем оказывать давление на «Лейпциг», особенно во втором тайме, тем больше у нас будет шансов. Безусловно, было важно сохранить ворота в неприкосновенности. Всегда возникают опасные ситуации, особенно при стандартных положениях или ударах головой. Мы их выдержали, и я думаю, что мы действительно играли зрело до самого конца», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».

Материалы по теме
Тренер «Баварии» Компани прокомментировал выход в полуфинал Кубка Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android