«Мы очень уверены в своих силах». Киммих — о выходе «Баварии» в полуфинал Кубка Германии

Комментарии

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о победе в матче 1/4 финала Кубка Германии с «РБ Лейпциг» (2:0). В составе «Баварии» отличились Гарри Кейн (с пенальти) и Луис Диас.

Кубок Германии . 1/4 финала
11 февраля 2026, среда. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Кейн – 64'     2:0 Диас – 67'    

«В первые 20 минут нам не хватало контроля, и «Лейпциг» представлял угрозу. Мы слишком много ошибались во владении мячом, и нас слишком легко было прессинговать. После этого мы взяли ситуацию под контроль.

Второй тайм был уверенным, мы мало что давали сопернику, были опасны в атаке, а затем решили исход матча. Самое важное сегодня – мы практически не давали сопернику создавать голевые моменты в концовке и не позволили им забить. Конечно, мы хотели бы сыграть дома в полуфинале. Ясно, что мы хотим попасть в Берлин. Сейчас мы очень уверены в своих силах», — приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».

Новости. Футбол
