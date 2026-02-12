«Мы очень уверены в своих силах». Киммих — о выходе «Баварии» в полуфинал Кубка Германии

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о победе в матче 1/4 финала Кубка Германии с «РБ Лейпциг» (2:0). В составе «Баварии» отличились Гарри Кейн (с пенальти) и Луис Диас.

«В первые 20 минут нам не хватало контроля, и «Лейпциг» представлял угрозу. Мы слишком много ошибались во владении мячом, и нас слишком легко было прессинговать. После этого мы взяли ситуацию под контроль.

Второй тайм был уверенным, мы мало что давали сопернику, были опасны в атаке, а затем решили исход матча. Самое важное сегодня – мы практически не давали сопернику создавать голевые моменты в концовке и не позволили им забить. Конечно, мы хотели бы сыграть дома в полуфинале. Ясно, что мы хотим попасть в Берлин. Сейчас мы очень уверены в своих силах», — приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».