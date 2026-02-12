Скидки
Орлов объяснил, почему в футболе ценятся универсалы

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему в современном футболе ценятся универсальные игроки.

— Всегда ли хорошо, если игроки умеют закрывать несколько позиций на поле? Может быть, лучше одну, зато как следует?
— Ну, нет, лучше предпочтение отдавать универсалам. Потому что по ходу игры ты можешь оказаться в любой точке поля. Если ты, например, защитник, то лучше, чтобы ты всё-таки умел и атаковать. Футбол двигается к универсализации, и лучшие игроки — они на разных позициях умеют играть. Полузащитники вообще все должны уметь играть и сзади, и спереди. Тренеры всегда выбирают более универсальных игроков, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

