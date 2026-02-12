Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что ему не нравится в игре «Зенита». Он отметил пассивность защитников в атакующих действиях.

«Что мне не нравилось у «Зенита»: защитники постоянно отдавали мяч полузащитникам. А сами мало врезались в атаку, как делают все современные защитники в топ-клубах. Сегодня игроки обороны, когда идут вперёд, это неожиданно для соперника. И эта неожиданность как раз кроется в смыслах игры, чтобы обмануть тактически: где-то освободить фланг, чтобы туда ворвался защитник или полузащитник. Или даже вратарь!» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».