Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов рассказал, что ему не нравится в игре «Зенита»

Геннадий Орлов рассказал, что ему не нравится в игре «Зенита»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что ему не нравится в игре «Зенита». Он отметил пассивность защитников в атакующих действиях.

«Что мне не нравилось у «Зенита»: защитники постоянно отдавали мяч полузащитникам. А сами мало врезались в атаку, как делают все современные защитники в топ-клубах. Сегодня игроки обороны, когда идут вперёд, это неожиданно для соперника. И эта неожиданность как раз кроется в смыслах игры, чтобы обмануть тактически: где-то освободить фланг, чтобы туда ворвался защитник или полузащитник. Или даже вратарь!» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Геннадий Орлов ответил, есть ли в «Зените» перебор с бразильцами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android