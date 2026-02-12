Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капелло: в Криштиану Роналду я никогда не видел гения Месси и Марадоны

Капелло: в Криштиану Роналду я никогда не видел гения Месси и Марадоны
Комментарии

Бывший главный тренер ряда итальянских клубов и сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Португалец выступает за саудовский клуб с 2023 года. Прежде он играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».

«Криштиану Роналду – великолепный бомбардир и невероятный футболист, но в нём я никогда не видел гения Месси, Марадоны или Роналдо», — приводит слова Капелло The Touchline в социальной сети X.

Роналду 41 год. Действующий контракт опытнейшего футболиста с «Аль-Насром» рассчитан до конца июня 2027 года. В нынешнем сезоне Роналду провёл 22 матча на клубном уровне, забил 18 голов и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Сколько потеряет Роналду из-за бунта в Саудовской Аравии? На кону бешеные деньги и ЧМ-2026
Сколько потеряет Роналду из-за бунта в Саудовской Аравии? На кону бешеные деньги и ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android