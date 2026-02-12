Капелло: в Криштиану Роналду я никогда не видел гения Месси и Марадоны

Бывший главный тренер ряда итальянских клубов и сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Португалец выступает за саудовский клуб с 2023 года. Прежде он играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».

«Криштиану Роналду – великолепный бомбардир и невероятный футболист, но в нём я никогда не видел гения Месси, Марадоны или Роналдо», — приводит слова Капелло The Touchline в социальной сети X.

Роналду 41 год. Действующий контракт опытнейшего футболиста с «Аль-Насром» рассчитан до конца июня 2027 года. В нынешнем сезоне Роналду провёл 22 матча на клубном уровне, забил 18 голов и сделал три результативные передачи.