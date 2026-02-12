Скидки
Игорь Корнеев: «Комо» может обыграть любого соперника, могут пройти и «Интер»

Игорь Корнеев: «Комо» может обыграть любого соперника, могут пройти и «Интер»
Комментарии

Экс-полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев оценил шансы соперников в полуфинальных парах Кубка Италии. На этой стадии в двухматчевых противостояниях миланский «Интер» сыграет с «Комо», римский «Лацио» — с «Аталантой».

Кубок Италии . 1/4 финала
10 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
6 : 7
Комо
Комо
0:1 Батурина – 39'     1:1 Вергара – 46'    

«Комо» может обыграть любого соперника. Если у них пойдёт игра, то они могут пройти и «Интер». С этой командой что‑то не то — в хорошем смысле слова. В другой паре в финал выйдет «Аталанта», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Первые полуфинальные матчи Кубка Италии пройдут 4 марта, ответные — 22 апреля. Ранее в 1/4 финала «Комо» в гостях переиграл в серии пенальти действующего чемпиона Серии А «Наполи» — 1:1 (7:6 пен.).

Комментарии
Новости. Футбол
