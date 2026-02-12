Гвардиола объяснил замену Холанда в перерыве матча «Ман Сити» с «Фулхэмом»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал замену нападающего Эрлинга Холанда в перерыве матча 26-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (3:0). Холанд стал автором одного из голов.
Англия — Премьер-лига . 26-й тур
11 февраля 2026, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Семеньо – 24' 2:0 О'Райли – 30' 3:0 Холанд – 39'
«Небольшие проблемы со здоровьем. Он чувствовал себя некомфортно.
Причина? Много игр. Я не консультировался с врачами, точно не знаю, что у него. Он сказал, что чувствует себя некомфортно, и при счёте 3:0, учитывая наличие Омара [Мармуша] и предстоящие игры, это было вполне логично», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
В текущем сезоне чемпионата Англии 25-летний Эрлинг Холанд провёл 26 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал шесть голевых передач. Также на его счету восемь игр и семь голов в Лиге чемпионов.
