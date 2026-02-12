Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (3:0).

«Наша игра была действительно хороша. Одна из лучших в сезоне, особенно после «Энфилда», учитывая наш опыт там, в важной эмоциональной игре. Следующая игра всегда сложная. Нам повезло, что мы играли дома, а не на выезде.

В нашей первой игре с «Фулхэмом» пришлось тяжело. Во втором тайме мы не бегали. Сегодня мы бегали. Мы скорректировали некоторые моменты в нашем прессинге. Во втором тайме они прибавили и стали играть агрессивнее», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».