«Балтика» сообщила об отмене контрольного матча с «Навбахором» из-за погодных условий

«Балтика» сообщила об отмене контрольного матча с «Навбахором» из-за погодных условий
Комментарии

Сегодня, 12 февраля, был запланирован контрольный матч, в котором должны были встретиться российская «Балтика» и узбекистанский «Навбахор». Команды проводят сборы в Белеке (Турция). Из-за неблагоприятных погодных условий встреча была отменена.

«Уважаемые болельщики! В связи с мощным ливнем, накрывшим утром побережье Антальи, контрольная игра с узбекистанским «Навбахором» отменена. О проведении спарринга с «Факелом» мы сообщим дополнительно.

Просим прощения за доставленные неудобства!» — написано в сообщении «Балтики» в телеграм-канале.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Навбахор» завершил сезон-2025 чемпионата Узбекистана на седьмом месте в турнирной таблице. Команда заработала 40 очков за 30 игр. Чемпионом страны стал «Нефтчи» (64).

