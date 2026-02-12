Скидки
В «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с 34-летним Лунёвым

В «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с 34-летним Лунёвым
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о продлении контракта с 34-летним голкипером команды Андреем Лунёвым. Вратарь выступает за бело-голубых с 2024 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца текущего сезона и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.

— Собираетесь ли вы переговорить с Лунёвым по продлению контракта?
— У Лунёва хороший контракт. В нём есть опция продления. Он к ней движется, у него большие шансы по окончании сезона выполнить требования. Сейчас этот вопрос не имеет острой актуальности. Всё зависит от его выступления. Он вполне может на основании действующего контракта обеспечить себе следующий год, — приводит слова Пивоварова «Матч ТВ».

Бубнов предположил, на каком месте «Динамо» завершит сезон в РПЛ
