«Интер Майами» перенёс товарищеский матч в Пуэрто-Рико из-за травмы Месси

Американский «Интер Майами» на официальном сайте объявил о переносе товарищеского матча чемпионского тура с «Индепендьенте» в Пуэрто-Рико на 26 февраля. Причиной стала травма капитана команды Лионеля Месси.

«К сожалению, в последнем матче я почувствовал мышечное напряжение, но мы очень ждали встречи с вами, поэтому вместе с клубом работали над поиском альтернативной даты, чтобы я смог поехать и сыграть в Пуэрто-Рико. Мы знаем, как вы волнуетесь и хотите посмотреть матч «Интер Майами», и будет очень здорово, если это произойдёт в ближайшее время», — сказал Месси.

38-летний Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года.