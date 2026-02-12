Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» объяснили, почему назначили Ханс-Дитера Флика

В «Барселоне» объяснили, почему назначили Ханс-Дитера Флика
Комментарии

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку высказался о решении клуба назначить Ханс-Дитера Флика на пост главного тренера команды в 2024 году. Ранее Флик работал в сборной Германии и мюнхенской «Баварии».

«После Хави мы поняли, что нам нужен тренер, способный привнести спокойствие в раздевалку, особенно учитывая возраст игроков. У нас всегда была очень специфическая раздевалка. Сейчас она становится более сбалансированной. У нас по-прежнему есть очень молодые футболисты, другие находятся на пике формы, есть также более опытные игроки, такие, как Рафинья, Френки де Йонг и Жюль Кунде. Есть также Роберт Левандовски, и, например, Марк-Андре тер Штеген, который сейчас в аренде, но он является одним из капитанов.

Управление такой раздевалкой очень важно. Ключом к успеху был опытный тренер с большим опытом работы в раздевалках больших клубов. Флик работал помощником главного тренера в сборной Германии, команде-победителе, имеет многолетний тренерский опыт. Это и было главной идеей», — приводит слова Деку онлайн-издание Sport.es.

Материалы по теме
Спортдиректор «Барселоны» Деку: VAR чаще создаёт путаницу, чем помогает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android