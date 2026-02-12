В «Барселоне» объяснили, почему назначили Ханс-Дитера Флика

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку высказался о решении клуба назначить Ханс-Дитера Флика на пост главного тренера команды в 2024 году. Ранее Флик работал в сборной Германии и мюнхенской «Баварии».

«После Хави мы поняли, что нам нужен тренер, способный привнести спокойствие в раздевалку, особенно учитывая возраст игроков. У нас всегда была очень специфическая раздевалка. Сейчас она становится более сбалансированной. У нас по-прежнему есть очень молодые футболисты, другие находятся на пике формы, есть также более опытные игроки, такие, как Рафинья, Френки де Йонг и Жюль Кунде. Есть также Роберт Левандовски, и, например, Марк-Андре тер Штеген, который сейчас в аренде, но он является одним из капитанов.

Управление такой раздевалкой очень важно. Ключом к успеху был опытный тренер с большим опытом работы в раздевалках больших клубов. Флик работал помощником главного тренера в сборной Германии, команде-победителе, имеет многолетний тренерский опыт. Это и было главной идеей», — приводит слова Деку онлайн-издание Sport.es.