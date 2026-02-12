Тренер «Астон Виллы» Эмери прокомментировал победу в матче АПЛ с «Брайтоном»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (1:0). Исход матча решил автогол Джека Хиншелвуда на 86-й минуте.

«Матч был равным, но, думаю, мы больше атаковали их штрафную и зарабатывали угловые. Мы хорошо начали, у нас было два шанса с Морганом [Роджерсом]. В целом, мои ожидания перед матчем совпали с планом. Мы планировали 90 минут, потому что было очень важно, как мы будем контролировать ход матча, как они будут контролировать его, проявлять стойкость на протяжении всех 90 минут, а также стараться играть с полной отдачей, даже когда мы не доминировали.

В целом, мы иногда доминировали, они тоже иногда, но то, как мы разыгрывали стандартные положения и как мы забили благодаря Тайрону Мингзу, очень важно – это ещё один вариант. И вот, 50 очков. Конечно, сегодня мы счастливы и стараемся восстановить силы, вернуть себе хорошую форму, вернуть уверенность. Сегодня эти три очка были действительно очень важны», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.