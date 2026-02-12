Скидки
Артём Ребров — о Веллитоне в «Спартаке»: закусывались с ним на тренировках

Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров вспомнил о совместных выступлениях за красно-белых с нападающим Веллитоном. Бразилец играл за «Спартак» с 2007 по 2014 год, дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и трижды выигрывал серебряные медали.

«Когда я пришёл в «Спартак», в команде было три бразильца: Веллитон, Кариока и Ари. Все добрые, позитивные и весёлые, но самые настоящие раздолбаи, особенно – Веллитон. К моменту моего появления он уже был не слишком мотивирован и явно хотел уйти. Но если в игре нужно было включиться, он включался. У большинства бразильцев это на генетическом уровне: им не надо упахиваться на тренировках, чтобы решать моменты. Если хотят, то преображаются на раз-два и делают разницу. А на тренировках – никакой серьёзности, хи-хи да ха-ха. Веллитон запомнился бешеной скоростью и чувством момента. В игре бывал злым и колючим, мы с ним пару раз закусывались на тренировках, когда он со всей дури меня расстреливал с пяти метров. Я подбегал к нему: «Ты чего делаешь, головой думаешь?» А он смотрел равнодушно – ему было вообще всё равно.

Хорошие нападающие в принципе часто неприятные на поле. Среди них редко встретишь мягких и пушистых – в основном они провокаторы. Им нужно выводить защитников из себя, чтобы сажать на карточки и сбивать концентрацию. Когда будете смотреть футбол, обратите внимание, как ведут себя центральные нападающие. Они далеко не цветочки», — приводит слова Реброва Sports.ru.

