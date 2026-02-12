Защитник ЦСКА Агапов заработал удаление в первом матче аренды за «Уфу»

Защитник ПФК ЦСКА Илья Агапов заработал удаление в первом матче за «Уфу», в которую перешёл на правах аренды. Он получил две жёлтые карточки в игре против «Родины», которая состоялась накануне и завершилась со счётом 2:2.

25-летний футболист будет выступать за клуб из Башкортостана до конца сезона-2025/2026. Первую часть сезона игрок провёл в «Акроне».

В нынешнем сезоне Агапов принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.